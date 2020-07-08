Філіпа Кіркорова і Лоліту зняли в курйозний момент

Про це пише Politeka.net.

Архівний знімок у своєму мікроблозі Instagram опублікував відомий режисер і фотограф Роман Родін.

На опублікованій фотографії можна побачити зовсім молодих виконавців Філіпа Кіркорова і Лоліту, які вирішили подрімати на борту літака.

"1996 рік сплячі артисти в літаку в турі Єльцин-наш Президент! Впізнали? Лоліта і...?", - йдеться у підписі до опублікованого снимику.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію відомого режисера і захопилися популярними виконавцями в молодості.

"Яка принадність. Тоді в далекому 1996 році я перший раз побачила Філіпа на цьому збірному концерті Зірки на підтримку Єльцина, який був і в моєму рідному місті Казані", "Яке фото зворушливе. Роман, дякую, що стримали слово і виклали", "Шкода, що Філіп не цілком увійшов", "Яка милота", "Класне фото, молодець Роман, піймав))", "І наш улюблений", "Милашка", "Такі милі соні", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Філіп Кіркоров оскандалився кімнатою для свого сина.

Короля поп-сцени звинуватили, що кімната зовсім не за віком Мартіну і він буквально позбавив його дитинства. Інтер'єр, який показаний в мережі нагадує скоріше апартаменти дорослого серйозного чоловіка, ніж дитячу кімнату 6-річного хлопчика.

Примітно, що в кімнаті немає жодної іграшки, розвиваючого куточка і взагалі чого-небудь дитячого. Велике двоспальне ліжко, диван, тумбочки й статуетки з безліччю «золотих» деталей явно не відповідають інтер'єру дитячої спальні.

Нагадаємо, Басков і Кіркоров приголомшили пікантними фото з Наташею Корольовою: "справжня пантера".

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