Стало відомо, як саме українцям перерахують пенсії після підвищення мінімальної зарплати

Про це пише Обозреватель.

Індексація виплат торкнеться тих українців, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років.

Вже з липня наступного року такі пенсіонери будуть отримувати не менше 2600 грн щомісяця.

Як відомо, на вересень заплановано підвищення мінімальної зарплати на 5,9% - до 5000 гривень. В наступному році цей показник, як обіцяв глава уряду, підвищать двічі.

з 1 січня 2021-го – 6000 грн;

з 1 липня 2021-го – 6500 грн.

Враховуючи, що в нашій країні досить швидко ростуть ціни, таке зростання в кращому випадку дозволить малозабезпеченим громадянам зберегти свій рівень доходів.

Разом з тим зростуть і виплати для тих пільговиків, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно з українським законодавством, можуть розраховувати на виплату в розмірі не менше 40% від мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

З урахуванням, що в 2021 році Кабінет міністрів обіцяє зробити доплату в 500 грн всім пільговикам, хто має достатньо стажу і хто досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначної кількості українців.

Також ми повідомляли, що вже з 1 липня пенсії в Україні призначать автоматично, як тільки людина досягне пенсійного віку. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Наголошується, що всі документи, які будуть необхідні для призначення пенсії, можна подати завчасно. Крім цього, в Пенсійному фонді зараз працюють над впровадженням електронної трудової книжки.

Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші

Як повідомляла Politeka, індексація пенсій в Україні, хто отримає підвищені виплати з 1 липня

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