Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук покрасувалася в незвичайному вбранні і розповіла про своє ставлення до ворожіння на кохання

Популярна українська гумористка, зірка «Жіночого Кварталу» Марта Адамчук опублікувала нове фото в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото зірка позує на відкритій терасі з видом на місто. На ній яскраве блакитне плаття оригінального крою з візерунками, що залучають до себе увагу, і відкритими плечима, які надають її образу нотку пікантності. На фото Адамчук кокетливо схилила голову в бік і доторкнулась рукою до волосся.

У підписі до фото артистка зізналася, що любить традиції, пов'язані зі святом Івана Купала.

«Гадати на любов - не звична для мене справа) Але українські традиції обожнюю», - написала вона.

Адамчук додала, що провела цей день зі своїми колегами з «Жіночого кварталу».

Шанувальники артистки тут же відреагували на її публікацію.

«Лялечка!», «Гарне плаття», «Чарівна красуня як сама Україна», «Марта, ви дуже гарна», «Квіточку», «Мартуся красуня», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Адамчук показала свіжий образ.

На фото Марта була в білій блузці, яка трохи просвічувалася, а також джинсових штанях. Красуня руками взялася за талію і дивилася на камеру, демонструючи свою чарівну посмішку. В цей раз Адамчук вирішила показати себе в чорно-білих тонах і це додало образу особливого шарму.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" спокусила видом у напівпрозорій блузці, дружина Кошового оцінила.

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