Настя Каменських показала себе в єднанні з природою з нагоди свята Івана Купала

Популярна українська співачка поділилася чуттєвими фотографіями в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Зірка поділилася своєю думкою про одне з найбільш містичних свят у році – Івана Купала. Так, Каменських зізналася, що в цей день відчуває особливий зв'язок з природою.

«Здається, що якщо прислухатися, можна почути, як перешіптуються дерева і вся природа ніби оживає. І якщо опинитися в лісі або біля води і закрити очі, почуваєш, як сила природи наповнює тебе», - написала співачка.

На опублікованих фотографіях зірка позує на березі річки у вільній білій сукні. Її волосся розпущене, а на обличчі мінімум косметики. Судячи з усього, для більшої природності Каменських вирішила не надягати під сукню білизну. Її образ виглядає дуже чуттєвим і гармонійним.

Шанувальники артистки в коментарях буквально засипали її компліментами.

«Такі фото набагато краще, чим гламурнівони такі живі і справжні...клас ...будьте саме такий», «Ще як вдалося. Шикарні, як завжди», «Вдалося на всі сто німфа», «Русалка», «Лісова фея», «Неймовірна Настя», «Така справжня», «Фото просто клас!!! Не вистачає вінків по воді і вінок на голові з папороті», «ну і хто тут без трусів по озеру бігає», - пишуть люди.

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