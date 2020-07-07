Дан Балан вразив шанувальників новими фото у стильному образі
Популярний молдавський співак, який вже давно працює в Україні, де встиг прославитися завдяки своїй участі в шоу «Голос країни», поділився новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На чорно-білому фото Балан в задумливою позі стоїть на тлі забору. Співак одягнений в строгий костюм, однак вирішив зробити свій образ більш невимушеним, закотивши рукава піджака. Артист пильно дивиться прямо в камеру, зводячи з розуму своїх шанувальниць.
Фото вийшло дуже стильним і трохи загадковим.
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Фанати співака прийшли в захват від його нового образу.
«Як завжди дуже красивий. Але твої селфи люблю більше», «Ми так зрозуміли по твоєму відсутності , що літо в тебе дуже насичене. Правильно розуміємо?», «Незаконно бути таким красивим!», «Розрив сердечка», «найкращий», «Дано, ти такий пупсик тут», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана продовжують інтригувати шанувальників, а незвичайне нібито спільне фото викликало ажіотаж у мережі.
Як відомо, під час останнього сезону пісенного шоу артисти вели себе більш ніж доброзичливо, обіймалися і фліртували у відкриту, жартували про свою любов, танцювали разом і всіляко робили вигляд, що закохані. Однак, після завершення шоу пару разом не бачили.
Тим не менш, фанати зірок сподіваються на їх відносини, створюють спільні фото монтують кліпи. Один з таки кадрів чимало вразив мережа, адже виглядав вельми і вельми правдоподібно.
Нагадаємо, сімейне фото Дана Балана і Тіни Кароль викликало ажіотаж, щасливі разом.
Як повідомляла Politeka, Кароль вразила фігурою на зйомках серіалу в напівпрозорому вбранні.
Також Politeka писала, що роман Тіни Кароль і Дана Балана, розкрито невідомі подробиці.