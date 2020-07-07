"Як завжди дуже красивий"

Дан Балан вразив шанувальників новими фото у стильному образі

Популярний молдавський співак, який вже давно працює в Україні, де встиг прославитися завдяки своїй участі в шоу «Голос країни», поділився новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На чорно-білому фото Балан в задумливою позі стоїть на тлі забору. Співак одягнений в строгий костюм, однак вирішив зробити свій образ більш невимушеним, закотивши рукава піджака. Артист пильно дивиться прямо в камеру, зводячи з розуму своїх шанувальниць.

Фото вийшло дуже стильним і трохи загадковим.

Фанати співака прийшли в захват від його нового образу.

«Як завжди дуже красивий. Але твої селфи люблю більше», «Ми так зрозуміли по твоєму відсутності , що літо в тебе дуже насичене. Правильно розуміємо?», «Незаконно бути таким красивим!», «Розрив сердечка», «найкращий», «Дано, ти такий пупсик тут», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана продовжують інтригувати шанувальників, а незвичайне нібито спільне фото викликало ажіотаж у мережі.

Як відомо, під час останнього сезону пісенного шоу артисти вели себе більш ніж доброзичливо, обіймалися і фліртували у відкриту, жартували про свою любов, танцювали разом і всіляко робили вигляд, що закохані. Однак, після завершення шоу пару разом не бачили.

Тим не менш, фанати зірок сподіваються на їх відносини, створюють спільні фото монтують кліпи. Один з таки кадрів чимало вразив мережа, адже виглядав вельми і вельми правдоподібно.

Нагадаємо, сімейне фото Дана Балана і Тіни Кароль викликало ажіотаж, щасливі разом.

Як повідомляла Politeka, Кароль вразила фігурою на зйомках серіалу в напівпрозорому вбранні.

Також Politeka писала, що роман Тіни Кароль і Дана Балана, розкрито невідомі подробиці.