Слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана продолжают интриговать поклонников, а необычное якобы совместное фото вызвало ажиотаж в сети

Как известно, во время последнего сезона песенного шоу артисты вели себя более чем дружелюбно, обнимались и флиртовали в открытую, шутили о своей любви, танцевали вместе и всячески делали вид, что влюблены Их совместный клип, сделанный специально для финала шоу "Голос", побил рекорды во время презентации. Однако, после завершения шоу пару вместе не видели, пишет Politeka.net.

Тем не менее, фанаты звезд надеются на их отношения, создают совместные фото и монтируют клипы. Один из таки кадров немало впечатлил сеть, ведь выглядел весьма и весьма правдоподобно.

Поклонники были взбудоражены:

«Обалдеть😱Я в шоке , ну это самый реалистичный фотошоп который я когда-либо видела👍», «Я думала это реальное фото😍», «Блин я реально подумала что это настоящая фотка😱😱 я в шоке😻😻😻😻😻», «Как это круто❤️», «Когда появятся реальные фотки, никто не поверит, после таких качественных работ 👍 все будут думать, что опять фотошоп 😁», «Я тоже поверила 😍», «Блин, покажите оригинал😍», «Счастливы вместе!)пёсель больше всех!!!», «Моё сердечко 💔💔», «Это очень жестоко... Неподготовленных может Кондратий ударить...».

До этого продюсер проекта «Голос» также решил прокомментировать роман звезд и раскрыл правду об их отношениях. Так, не так давно в сети появился фрагмент его интервью, в котором продюсер ответил на самый важный вопрос для поклонников.

Владимир Завадюк отметил, что зрителям правда не показалось – у звезд есть какое-то особое притяжение, какая-то химия. Однако подтвердить догадки о романе он не может. Также мужчина отметил, что Балан был преданным поклонником Кароль еще до проекта и следил за ее творчеством.

«Я верю в химию между Даном и Тиной и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, в начале 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы», - рассказал продюсер.

Также он подтвердил, что Тина с Даном правда снимали свой клип «Помнишь» в ее спальне и действительно в момент финала были вместе в доме Кароль.

"В день суперфинала они были в одном доме и это был дом Тины. Так, Тина?" – отметил Владимир.

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