"Как всегда очень красивый"

Дан Балан впечатлил поклонников новым фото в стильном образе

Популярный молдавский певец, который уже давно работает в Украине, где успел прославиться благодаря своему участию в шоу «Голос країни», поделился новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На черно-белом фото Балан в задумчивой позе стоит на фоне забора. Певец одет в строгий костюм, однако решил сделать свой образ более непринужденным, закатив рукава пиджака. Артист пристально смотрит прямо в камеру, сводя с ума своих поклонниц.

Фото получилось очень стильным и немного загадочным.

Фанаты певца пришли в восторг от его нового образа.

«Как всегда очень красивый. Но твои селфи люблю больше», «Мы так поняли по твоему отсутствию , что лето у тебя очень насыщенное. Правильно понимаем?», «Незаконно быть таким красивым!», «Разрыв сердечка», «Самый лучший», «Дан, ты такой пупсик здесь», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана продолжают интриговать поклонников, а необычное якобы совместное фото вызвало ажиотаж в сети.

Как известно, во время последнего сезона песенного шоу артисты вели себя более чем дружелюбно, обнимались и флиртовали в открытую, шутили о своей любви, танцевали вместе и всячески делали вид, что влюблены. Однако, после завершения шоу пару вместе не видели.

Тем не менее, фанаты звезд надеются на их отношения, создают совместные фото и монтируют клипы. Один из таки кадров немало впечатлил сеть, ведь выглядел весьма и весьма правдоподобно.

Напомним, семейное фото Дана Балана и Тины Кароль вызвало ажиотаж, счастливы вместе.

Как сообщала Politeka, Кароль впечатлила фигурой на съемках сериала в полупрозрачном костюме.

Также Politeka писала, что роман Тины Кароль и Дана Балана, раскрыты неизвестные подробности.