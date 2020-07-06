Продюсер «Голосу країни» Владимир Завадюк рассказал, как видели роман Кароль и Балана продюсеры

Как передает Politeka.net, эту тему он обсудил с Анатолием Анатоличем в рамках youtube-проекта «ЗеИнтервьюер». По словам Завадюка, история Дана Балана и Тины Кароль не была создана искусственно, так как была создана самими артистами.

«Мне нравится их история, потому что она для меня – история Красавицы и Чудовища, хорошей девочки и бэд-гая, Дракулы и принцессы. Все это — история Дана и Тины», - отметил Завадюк.

Отметим, что отношения между двумя тренерами шоу развивались прямо на глазах у зрителей. Одни поклонники верили в то, что чувства между звездами настоящие. Другие были уверены, что это пиар-ход, который должен был привлечь внимание как к самим звездам, так и к проекту. Но флиртовали артисты знатно. С каждым выпуском Дан позволял себе все больше нежностей по отношению к певице.

Но шоу закончилось, и новости о романе пары пропали. Более того, после завершения съемок Кароль и Дана больше не видели вместе.

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