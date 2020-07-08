Погода в Україні 8 липня змінить акценти, дощі з грозами прийдуть в нові регіони країни

Про це повідомляє Politeka.

Так, на заході України буде безхмарна і тепла погода. Невеликий перепочинок між тривалими опадами буде супроводжуватися денними 18-23 градусів тепла. Вночі їх змінять 9-12 за Цельсієм.

На півночі країни також дощів не передбачається. Тут стовпчик термометра прогріється до 21-23 зі знаком «плюс». Вночі очікується похолодання до 11-15 за Цельсієм.

Центральні регіони дощі обійдуть стороною. Тут на вулиці в денний час доби буде від 21 до 25 градусів тепла. А от уночі очікується, згідно з прогнозом синоптиків з Укргідрометцентру, від 11 до 16 тепла.

На півдні України дощі з грозами накриють лише Херсонську область. Попри це, на вулиці буде 24-28 тепла, які вночі змінять 15-19 за Цельсієм.

А ось на сході сьогодні будуть сильні дощі, хоча спека при цьому відмовиться йти. Вдень очікується 26-33 тепла, а вночі близько 19-21 за Цельсієм.

Київ і область погода порадує сонцем і відносною спекою в районі 21-23 градусів. Уночі буде свіжо – близько 12-14 градусів вище нуля.

Згідно з прогнозом, сьогодні вночі у східних областях, а вдень на Лівобережжі будуть грози та шквали 15-20 м/с. Місцями навіть можливий град, у зв'язку з чим рятувальники оголосили I рівень небезпеки.

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