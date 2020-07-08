Погода в Украине 8 июля сменит акценты, дожди с грозами придут в новые регионы страны

Об этом сообщает Politeka.

Так, на западе Украины будет безоблачная и теплая погода. Небольшая передышка между затянувшимися осадками будет сопровождаться дневными 18-23 градусами тепла. Ночью их сменят 9-12 по Цельсию.

На севере страны также дождей не предвидится. Здесь столбик термометра прогреется до 21-23 со знаком «плюс». Ночью ожидается похолодание до 11-15 по Цельсию.

Центральные регионы дожди обойдут стороной. Здесь на улице в дневное время суток будет от 21 до 25 градусов тепла. А вот ночью ожидается, согласно прогнозу синоптиков из Укргидрометцентра, от 11 до 16 тепла.

На юге Украины дожди с грозами накроют лишь Херсонскую область. Несмотря на это, на улице будет 24-28 тепла, которые ночью сменят 15-19 по Цельсию.

А вот на востоке сегодня будут сильные дожди, хотя жара при этом откажется уходить. В дневное время ожидается 26-33 тепла, а ночью около 19-21 по Цельсию.

Киев и область погода порадует солнцем и относительной жарой в районе 21-23 градусов. Ночью будет свежо – около 12-14 градусов выше нуля.

Согласно прогнозу, ночью сегодня в восточных областях, а днем на Левобережье будут грозы и шквал 15-20 м/с. Местами даже возможен град, в связи с чем спасатели объявили I уровень опасности.

Напомним, лето отступает, погода вновь поиздевается над украинцами: "похолодание, дожди и...".

Как сообщала Politeka, погода покажет дождливый характер: каким областям достанется больше всего, новый прогноз.

Также Politeka писала, что погода испытает украинцев, но есть счастливчики: кого грозы обойдут стороной.