Погода уготовила украинцам очередные испытания

Об этом информирует Politeka.net.

В частности, Укргидрометеоцентр опубликовал свежий прогноз погоды на сегодня, 18 июня.

По прогнозам синоптиков, в Украину возвращается серьезное похолодание.

Но жителям некоторых регионов нужно набраться терпения и включить кондиционеры и вентиляторы на полную, ведь жара в четверг, 18 июня, будет все еще сильной.

Жарче всего завтра будет на Востоке страны - от +30 до +33 градусов. В западных регионах - посвежее - от +21 до +28, а на остальной территории +25+31 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем, кроме Полтавской области, кратковременный дождь c грозами. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +24...+31 градус.

По прогнозам синоптиков, в Киеве будет переменная облачность.

"Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28 градусов", - подчеркнули специалисты.

Подобная дождливая погода будет преобладать до конца недели. А уже в понедельник, 22 июня, жара даст незначительную передышку украинцам. В начале недели синоптики прогнозируют +24+29 градусов по всей стране. Прохладнее в начале следующей недели станет и ночью - от +16 до +17 градусов.

До этого сообщалось, что синоптик Леонид Деркач предупредил украинцев, какая погода их ждет этим летом. Погода летом в Украине 2020 удивит своим непостоянством.

Он уверен, что начало летнего сезона будет довольно теплым, даже жарким, но потом в Украину нагрянет похолодание.

«Дожди в Украину придут примерно после 10 июня, тогда же снизится и температура воздуха. В середине июня Украину ждут шквалы и грады, дожди, а к концу месяца осадков станет меньше и снова потеплеет», - рассказал Деркач.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.

Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.