Погода уготовила украинцам очередные испытания
Об этом информирует Politeka.net.
В частности, Укргидрометеоцентр опубликовал свежий прогноз погоды на сегодня, 18 июня.
По прогнозам синоптиков, в Украину возвращается серьезное похолодание.
Приватбанк не возвращает деньги, пополнение счета обернулось бедой: "Пришло смс, что..."
Лорак и Мурат Налчаджиоглу раскрыли тайны личной жизни после развода: топ фото с новыми возлюбленными
Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней"
Денег на всех нет, украинцев предупредили о массовой отмене льгот: кто попадет под удар и за что придется платить
Но жителям некоторых регионов нужно набраться терпения и включить кондиционеры и вентиляторы на полную, ведь жара в четверг, 18 июня, будет все еще сильной.
Жарче всего завтра будет на Востоке страны - от +30 до +33 градусов. В западных регионах - посвежее - от +21 до +28, а на остальной территории +25+31 градусов.
В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем, кроме Полтавской области, кратковременный дождь c грозами. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +24...+31 градус.
По прогнозам синоптиков, в Киеве будет переменная облачность.
"Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28 градусов", - подчеркнули специалисты.
Подобная дождливая погода будет преобладать до конца недели. А уже в понедельник, 22 июня, жара даст незначительную передышку украинцам. В начале недели синоптики прогнозируют +24+29 градусов по всей стране. Прохладнее в начале следующей недели станет и ночью - от +16 до +17 градусов.
До этого сообщалось, что синоптик Леонид Деркач предупредил украинцев, какая погода их ждет этим летом. Погода летом в Украине 2020 удивит своим непостоянством.
Он уверен, что начало летнего сезона будет довольно теплым, даже жарким, но потом в Украину нагрянет похолодание.
«Дожди в Украину придут примерно после 10 июня, тогда же снизится и температура воздуха. В середине июня Украину ждут шквалы и грады, дожди, а к концу месяца осадков станет меньше и снова потеплеет», - рассказал Деркач.
Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.
Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.
Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.