Это уже не в какие рамки!

Погода в Украине 7 июля изменит настроение достаточно кардинально, ведь за жалобы на жару придется "заплатить"

Как сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптиков, на западе Украины будут сильные дожди. Это станет причиной резкого похолодания: на улице ожидается от 18 до 23 тепла. В ночное время суток будет еще холоднее: от 15 до 18 по Цельсию.

Жителям на севере страны также стоит ожидать дождей с грозами. Однако тут воздух будет в районе 22-29 градусов днем и около 17-21 градуса ночью.

В центральных регионах дожди и грозы будут сопровождаться 24-33 градусами жары, которые ночью сменятся 17-21 градусом со знаком «плюс».

На юге сегодня будет сухо лишь в Херсонской области, где воздух прогреется до невероятных 38 жары. На остальной части территории будут дожди и 30-36 градусов тепла. Ночью в областях будет от 22 до 25 градусов по Цельсию.

А вот на востоке Украины будет сухо и тепло. Здесь лето полноправно вступит в права: от 35 до 38 градусов выше нуля. Ночью их сменит 20-22 тепла.

В Киеве и области, согласно данным синоптиков, будет дождливо и с грозами. Из-за этого воздух будет в пределах 27-29 градусов днем и около 17-19 по Цельсию ночью.

Сегодня в западных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью существенные дожди. Днем в северных, центральных, а также Одесской и Николаевской областях грозы и местами град. А во восточных и части южных областей наоборот — повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, лето отступает, погода вновь поиздевается над украинцами: "похолодание, дожди и...".

Как сообщала Politeka, погода покажет дождливый характер: каким областям достанется больше всего, новый прогноз.

Также Politeka писала, что погода испытает украинцев, но есть счастливчики: кого грозы обойдут стороной.