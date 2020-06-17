Погода в Украине 17 июня задаст жару абсолютно всем областям кроме одной, спасателям рекомендуется быть настороже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

На западе Украины будут дожди и грозы, которые будут сопровождаться дневными 23-26 градусами со знаком «плюс». Ночью же ожидается похолодание до 14-17 по Цельсию

Украинцам на севере также стоит брать зонтики, ведь днем возможен ливень с грозой. Однако тут воздух прогреется до 25-28 жары, которые в ночное время суток сменят 15-18 градусов тепла.

В центральных регионах также с осадками. Синоптики прогнозируют днем от 25 до 28 тепла. А вот ночью столбик термометра покажет 15-18 градусов выше нуля.

На юге страны также пройдут дожди. Местами возможны грозы. Несмотря на это, воздух прогреется до 25-29 градусов. Ночью же термометр покажет от 16 до 19 тепла.

Совершенно нестандартной сегодня будет на востоке Украины, где все регионы, кроме Луганской области, накроет непогода. Здесь синоптики прогнозируют самую жаркую погоду: от 30 до 32 градусов со знаком «плюс».

«17 июня грозы, днем в отдельных районах, кроме крайнего востока страны, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительный дождь (II уровень опасности, желтый). 17 июня в восточных, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности», - прогнозируют они.

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