Днями мережу порвав новий трек від групи Потапа MOZGI, який вирішили підтримати десятки знаменитостей

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці в Instagram повідомив український продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап). Він розповів, що MOZGI запустили пісню «chicabamboni» в ТікТок і закликали всіх записувати під неї відео. Це звичайна практика для музикантів, але дуже рідко пісню підхоплює така кількість зірок.

Однією з перших на заклик відповіла дружина Потапа, співачка Настя Каменських. Вона записала спокусливий трек, взамін чого чоловік пообіцяв їй «зустріч з Оригіналом».

Після на сторінці Потапа з'явилося відео з Надею Дорофєєвою, яка, за його словами, виграла квитки на концерт групи «Время и стекло».

Скандальна співачка Maruv не пройшла мимо і теж взяла участь у танцювальному баттлі.

Маша Єфросиніна була титулована Потапом як найстильніша танцююча телеведуча. Сама Маша розповіла, що записала ролик, щоб в черговий раз запросити на інтерв'ю Потапа.

Особливо дивно було для фанатів, коли участь у челенджі прийняла Ольга Бузова. Красуня записала відео у себе на даху.

Подружжя Юрій Горбунов і Катерина Осадча записали спільне відео.

А співачка Ольга Полякова станцювала для Потапа разом з донькою.

Не пройшов мимо розваги Артур Пирожков.

«Тебе не перетанцювати!», - написав Потап другу.

Запалили під новий трек також сімейство Влада Ями.

Нагадаємо, що Потап вирішив «проміняти» Каменських на Бузову, гаряче відео наробило шуму: «Ось ця дівчинка…».

Як повідомляла Politeka, Бузова після скандалу з Жан-Клодом Ван Даммом відзначилася новою ганьбою: «Частина програми по отупінню».

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