Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова крупно осоромилася під час свого відпочинку з подругами

Як передає Politeka.net, конфуз стався в сторіз знаменитості, але вона не встигла його виправити, так як і не підозрювала про свою помилку.

Бузова разом з сестрою Анною і подругою каталися на теплоході по Москві-річці. Красуні пили шампанське і розглядали пам'ятки столиці. Ольга в захваті обговорювала місця, які вони проїжджали, із задоволенням позуючи на камеру. Проїжджаючи повз Храм Василя Блаженного вона вигукнула: "Це ж Спас на Крові!".

Певно, співачку збили з пантелику кольорові куполи, але переплутати два найвідоміших храми в Росії, що знаходяться в різних містах, досить складно для освіченої людини. До речі, подруги, що знаходилися за кадром, не виправили артистку.

Варто відзначити, що це не перший подібний скандал з участю Бузової. Одного разу вона назвала відомий Музей Ван Гога в Амстердамі музеєм Ван Дамма.

«Ну, і хто платить за те, що російський народ бачить цю дуру? Або це частина програми по отупінню і обидленію?», «Такий дикий час. Лобіюються тупі безголосі тітки, які нічого не знають - тільки набити кишені і все», - відреагували користувачі мережі на черговий конфуз зірки.

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