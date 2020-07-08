На днях сеть порвал новый трек от группы Потапа MOZGI, который решили поддержать десятки знаменитостей

Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Инстаграм сообщил украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап). Он рассказал, что MOZGI запустили песню «chicabamboni» в ТикТок и призвали всех записывать под нее видео. Это обычная практика для музыкантов, но очень редко песню подхватывает такое количество звезд.

Одной из первых на призыв ответила жена Потапа, певица Настя Каменских. Она записала соблазнительный трек, взамен чего муж пообещал ей «встречу с Оригиналом».

После на странице Потапа появилось видео с Надей Дорофеевой, которая, по его словам, выиграла билеты на концерт группы «Время и Стекло».

Скандальная певица Maruv не прошла мимо и тоже приняла участие в танцевальном баттле.

Маша Ефросинина была титулована Потапом как самая стильная танцующая телеведущая. Сама Маша рассказала, что записала ролик, чтобы в очередной раз пригласить Потапа на интервью.

Особенно удивительно было для фанатов, когда участие в челлендже приняла Ольга Бузова. Красотка записала видео у себя на крыше.

Супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая записали совместное видео.

А певица Ольга Полякова станцевала для Потапа вместе с дочкой.

Не прошел мимо развлечения Артур Пирожков.

«Тебя не перетанцевать!», - написал Потап другу.

Зажгло под новый трек также семейство Влада Ямы.

Напомним, что Потап решил «променять» Каменских на Бузову, горячее видео наделало шума: «Вот эта девочка…».

Как сообщала Politeka, Бузова после скандала с Жан-Клодом Ван Даммом отметилась новым позором: «Часть программы по отуплению».

Также Politeka писала, что Настя Каменских кокетливо спустила платье на фоне деревенских видов, личные фото.