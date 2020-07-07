Клієнт не знає, як знову співпрацювати з ПриватБанком, який раніше заблокував рахунки

Про це клієнт написав у своєму відгуку на порталі Мінфін.

За його словами, ПриватБанк заблокував його рахунки, коли туди надійшли непідтверджені кошти.

"Пишу відгук заради ради. Всі мої рахунки заблоковані через надходження непідтверджених коштів, коли був студентом, моя карта потрапила до третіх осіб. Зараз намагаюся вирішити цю проблему, в обслуговуванні мені відмовлено, я неодноразово звертався на гарячу лінію словами, що я готовий спілкуватися з тими, хто постраждав і я хочу знову стати клієнтом банку, я готовий відшкодувати людям втрачені гроші, але мені відповідають, що це можна вирішити тільки через суд", - розповідає він.

Більш того, клієнт не знає, якими повинні бути його наступні дії після визнання провини в суді.

"Я не зовсім розумію, що робити в суді, якщо я визнаю свою провину. При перших дзвінках на гарячу лінію бот давав мені вибір «я готовий вирішувати питання з клієнтами» і «я не готовий». Після натискання «я готовий» бот говорив, що консультація вже була дана в телефонному режимі, хоча мені ніхто не дзвонив", - підкреслив він у своєму відгуку на Мінфіні.

"Добрий день! Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. По результату Вас проінформуємо. З повагою, ПриватБанк", - за шаблоном відповів йому співробітник Приватбанку.

У коментарях користувачі відзначили, що ПриватБанк, ймовірно, вніс клієнта в чорний список, і не бажає продовжувати з ним співпрацю. Однак, з цієї ситуації є два виходи.

"Насильно милим не будеш... Приватбанк вніс вас в «чорний» список клієнтів, з якими він не бажає продовжувати співпрацю. Бачу два варіанти: 1. Відкрити рахунок в іншому банку. 2. Подати в суд на Приватбанк і через суд змусити його працювати з вами. Повторюся - насильно милим не будеш...", - підказав йому один з інших клієнтів.

Нагадаємо, що долар пішов на рекорд, курсом валют винесли вердикт: "Гроші вигрібаються із Приватбанку".

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