Російський співак Микола Басков здивував новою витівкою
На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому не все пішло за планом, передає Politeka.net.
У ролику артист біжить галявиною з високою травою і квітами, але в якийсь момент він спотикається і падає. При цьому пісня «Дорога без кінця» у виконанні Альберта Ассадуллина, що грає фоном, змінюється рядками Віктора Цоя "Не остаться в этой траве…".
«Тільки любов .....❤️А як би ви підписали це відео )))?😂» - написав Басков.
За грошима українців будуть жорстко стежити, перевірять будинки, машини й подарунки: хто під ударом
Новий обман з картами українців, "касир" Приватбанку розкрила схему: "Таємно підключають..."
Роздягнена Івлєєва з "Орла і решки" вразила величезним розміром: "Прям Брітні в минулі часи"
"Сватів" перезняли без Валюхи, Мітяя і Добронравова, несподіваний результат: "Замість них..."
«Класно супер, дуже Прикольно як ви бігаєте 😂💥💥 добра і тиха природа у вас!!! Чудового вам настрою», «Трава висока ноги обплутала😀 не встояти😆 акуратніше там», «Класно, сподіваюся, не сильно постраждали?», «гарного тобі дня милий Колючка сонечко моє миле, люблю тебе», «я б назвала - назустріч щастю... якби не Ваш феєричний "політ нормальний" в траву😂😂😂.. любов за кадром залишилася, так?)))...❤️природа-краса!!!давайте залишимо "тільки любов....♥️"....так цікавіше», - пишуть в коментарях.
Зазначимо, серед тих, хто прокоментував відео співачка Алсу, Анна Семенович. Також «лайк» творчості Баскова поставив чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан).
Нагадаємо, що сильно худого Миколи Баскова атакували після сумного визнання: "Кольчик зовсім...".
Як повідомляла Politeka, підпилий Басков ошелешив кадрами без зубів, мережа кипить: «Ну навіщо таке знімати?».
Також Politeka писала, що з'явилося фото могили Баскова: Лобода не стрималася, «Світла пам'ять».