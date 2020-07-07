Російський співак Микола Басков здивував новою витівкою

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому не все пішло за планом, передає Politeka.net.

У ролику артист біжить галявиною з високою травою і квітами, але в якийсь момент він спотикається і падає. При цьому пісня «Дорога без кінця» у виконанні Альберта Ассадуллина, що грає фоном, змінюється рядками Віктора Цоя "Не остаться в этой траве…".

«Тільки любов .....❤️А як би ви підписали це відео )))?😂» - написав Басков.

«Класно супер, дуже Прикольно як ви бігаєте 😂💥💥 добра і тиха природа у вас!!! Чудового вам настрою», «Трава висока ноги обплутала😀 не встояти😆 акуратніше там», «Класно, сподіваюся, не сильно постраждали?», «гарного тобі дня милий Колючка сонечко моє миле, люблю тебе», «я б назвала - назустріч щастю... якби не Ваш феєричний "політ нормальний" в траву😂😂😂.. любов за кадром залишилася, так?)))...❤️природа-краса!!!давайте залишимо "тільки любов....♥️"....так цікавіше», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, серед тих, хто прокоментував відео співачка Алсу, Анна Семенович. Також «лайк» творчості Баскова поставив чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан).

Нагадаємо, що сильно худого Миколи Баскова атакували після сумного визнання: "Кольчик зовсім...".

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