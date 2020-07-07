Российский певец Николай Басков удивил новой выходкой

На своей странице в Инстаграм он опубликовал видео, в котором не все пошло по плану, передает Politeka.net.

В ролике артист бежит по полянке с высокой травой и цветами, но в какой-то момент он спотыкается и падает. При этом песня «Дорога без конца» в исполнении Альберта Ассадуллина, играющая фоном сменяется строками Виктора Цоя «Не остаться в этой траве…».

«Только любовь .....❤️А как бы вы подписали это видео )))?😂» - написал Басков.

«Классно супер, Прикольно очень как вы бегаете 😂💥💥 хорошая и тихая природа у вас!!! Отличного вам настроения», «Трава высокая ноги опутала😀 не устоять😆 аккуратнее там», «Классно, надеюсь не сильно пострадали?», «отличного тебе дня милый Колюшка солнышко мое милое, люблю тебя», «я бы назвала - навстречу счастью... если бы не Ваш фееричный "полет нормальный" в траву😂😂😂.. любовь за кадром осталась, да?)))...❤️природа-красотища!!!давайте оставим "только любовь....♥️"....так интересней», - пишут в комментариях.

Отметим, среди тех, кто прокомментировал видео певица Алсу, Анна Семенович. Также «лайк» творчеству Баскова поставил муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан).

Напомним, что сильно исхудавшего Николая Баскова атаковали после грустного признания: "Кольчик совсем...".

Как сообщала Politeka, подвыпивший Басков ошарашил кадрами без зубов, сеть кипит: «Ну зачем такое снимать?».

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