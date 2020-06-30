На голову 34-річної зірки серіалу "Татові дочки" Мирослави Карпович посипалися численні погрози після чуток про її роман з актором Павлом Прилучним і скандального фото, на якому вони разом на шопінгу

Так, Карпович і Прилучного зняли на вулиці під час їх милої прогулянки. Тут же на сторінках "татової доньки" в соцмережах з'явилися звинувачення і погрози. Справа в тому, що кажуть, мовляв Карпович закрутила роман з Прилучним, коли той ще був одружений на моделі Агаті Муценієце. До речі, нещодавно він розлучився з нею після дев'яти років шлюбу.

"Мирослава, відвали від Паші Прилучного! Тобі ж погано буде! Щасливого життя не чекай, ми цього не дамо. Ти йому не пара, ти скелетина страшна!"; "Обідрана кішка! Кувиркалася з одруженим, а робила вигляд, що вона свята і чиста"; "Вже, якщо Агату бив, то ця анорексічка буде по п'ятих кутах літати ...", - пишуть в коментарях.

Разом з тим, деякі користувачі на стороні Карпович та парирують, що за загрози в мережі може послідувати кримінальне покарання.

Сама ж актриса не ведеться на провокації і не коментує чутки навколо своєї персони. Мирослава ретельно приховує особисте життя, раніше була інформація, що у зірки є бойфренд, але чи разом вони зараз, невідомо.

Нагадаємо, в оточенні Прилучного заявляли, що останнім часом часто бачать їх з Карпович разом.

Примітно, нещодавно актриса, яка ніколи не була заміжня, в своєму мікроблозі в Instagram заговорила про серйозні зміни і випробування в житті, відзначивши, що "готова".

"У житті кожної людини, не все завжди буває ідеально, але не робіть з проблем - проблеми, дозвольте їм стати вашими можливостями, подивіться на них, прийміть, зрозумійте врешті-решт для чого це прийшло у Ваше життя... Я змогла, і ви зможете... Життя, правда, дивовижне, як би банально це не звучало...", - поділилася Карпович.

Нагадаємо, зірка "Татусевих дочок" зросла, актрису тепер не впізнати

А ще Politeka писала, що Полежайкін з "Татусевих дочок" сильно схуд і вразив новою зовнішністю

Також Politeka повідомляла, що зірка «Татусевих дочок» приголомшила інтимним зізнанням