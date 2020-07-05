Моторошні кадри із ногами у бинтах та калюжею крові стривожили публіку. Акторові з серіалу "Татусеві дочки" Михайлу Казакову явно не пощастило

Як передає Politeka.net, знаменитість, який зіграв Іллю Полежайкіна у згаданому телешоу, поділився фото з лікарні в своєму мікроблозі в Instagram та підписав: "Ласкаво просимо в мій новий світ🤣".

На одному зі знімків видно опухлі і перебинтовані ноги Казакова, підвішені на спеціальному залізному пристрої. При цьому помітні сліди крові. На іншому кадрі актор вхопився за залізну ручку, щоб піднятися, і на третьому - швидше за все, дах лікарні, або вигляд з вікна його палати.

Користувачі кинулися випитувати у Казакова, що з ним сталося, але той так і не вийшов на зв'язок, так що причина травм залишається таємницею. Прихильники бажають йому якнайшвидшого відновлення.

"Це ж як трапилося??? Видужуй"

"Бідолаха, сподіваюся, все налагодиться 😶"

"Мішуля одужуй, прошу не треба залишати нас 🙏"

"Міша, ну як так? Давай одужуй!!!"

"А що з вами сталося?😱це де вас так!?"

Раніше ми повідомляли, ще одна зірка "Татусевих дочок" останнім часом на слуху у фанатів цього серіалу. Мова про найгарячішу доньку - Мирославу Карпович. 34-річну красуню звинуватили в тому, що вона поцупила з сім'ї актора Павла Прилучного.

Нещодавно Карпович підтвердила роман - після того, як її застукали з коханцем і його дітьми на одній з парковок, парочка прямувала на відпочинок.

Варто відзначити, Прилучний офіційно розлучився з моделлю Агатою Муценієце в середині червня. У шлюбі в них народилося двоє дітей, малюкам 7 і 4 роки.

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