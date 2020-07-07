32-летний российский актер Михаил Казаков, который сыграл Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», упал с 12-метровой высоты
Актер оказался в реанимации после того, как залез на крышу, чтобы поснимать вид на Тверь, где сейчас проживает вместе со своей семьей.
О несчастье Казаков сам рассказал у себя в Инстаграм. Он опубликовал фото своих ног и руки, написав «Добро пожаловать в мой новый мир». Кроме этого, он опубликовал то самое фото с крыши, которое сделал перед падением.
Как рассказал актер журналистам, он упал с 12-метровой высоты, приземлившись на ноги.
«Последние три метра думал: «Всё, это конец». Ноги в хлам. Сейчас я в больнице. Лежать теперь минимум 6 месяцев», - отметил актер.
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Он также пожалел, что фотографии ему достались такой высокой ценой. Как известно, Казакову удалось сильно похудеть благодаря регулярным пешим прогулкам. Теперь ему придется долго быть обездвиженным, что может привести к потере формы.
Поклонники в комментариях к посту оставили актеру множество слов поддержки.
«Мир так себе... Поправляйся. И рассказывай, что случилось», «Выздоравливай, искренне желаю тебе скорейшего выздоровления Мишаня», «Бедный надеюсь всё нормально будет выздоравливайте», - пишут пользователи сети.
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