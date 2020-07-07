32-летний российский актер Михаил Казаков, который сыграл Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», упал с 12-метровой высоты

Актер оказался в реанимации после того, как залез на крышу, чтобы поснимать вид на Тверь, где сейчас проживает вместе со своей семьей.

О несчастье Казаков сам рассказал у себя в Инстаграм. Он опубликовал фото своих ног и руки, написав «Добро пожаловать в мой новый мир». Кроме этого, он опубликовал то самое фото с крыши, которое сделал перед падением.

Как рассказал актер журналистам, он упал с 12-метровой высоты, приземлившись на ноги.

«Последние три метра думал: «Всё, это конец». Ноги в хлам. Сейчас я в больнице. Лежать теперь минимум 6 месяцев», - отметил актер.

Он также пожалел, что фотографии ему достались такой высокой ценой. Как известно, Казакову удалось сильно похудеть благодаря регулярным пешим прогулкам. Теперь ему придется долго быть обездвиженным, что может привести к потере формы.

Поклонники в комментариях к посту оставили актеру множество слов поддержки.

«Мир так себе... Поправляйся. И рассказывай, что случилось», «Выздоравливай, искренне желаю тебе скорейшего выздоровления Мишаня», «Бедный надеюсь всё нормально будет выздоравливайте», - пишут пользователи сети.

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