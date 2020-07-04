Від зірки можна очікувати що завгодно

Російська співачка Ольга Бузова продовжує знаходити незвичайні локації для проведення жарких зйомок

Про це пише Politeka.net.

Нову публікацію зірка зробила у своєму мікроблозі Instagram.

Співачка Ольгя Бузова знову залізла на дах московської висотки, де продемонструвала незвичайний танець для своїх підписників.

"Світом править любов. Пиши з якого ти міста? Я народилася в Санкт-Петербурзі, але моє життя - це Москва", - підписала вона опублікований відеоролик.

Користувачі підтримали челлендж і залишили співачці десятки коментарів. Були й такі фанати, які звернули увагу на підтягнуту форму Ольги Бузової після карантину.

"Худиш який", "Прекрасне", "Яка краса", "Бузова. Я просто дивуюся, як ти потрапила в шоу-бізнес", "Олю, ти супер", "Мила", "Ти просто топ", "Олечка ти просто чудо, люблю тебе", "Богиня", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як млосна Ольга Бузова розбурхала чарівним фото.

Дівчина сиділа в плетеному кріслі, прикрившись величезним букетом. Склалося враження, що красуня позбулася одягу заради цього смачного знімка. Крізь квіти видніється спокусливий силует, за який чіпляється погляд.

"Як цукерку дали", "Давид задаровує Ольгу букетами. Не один раз за 3 букета на тижні дарував. Молодець, знає як вона радіє їм...", "Така ж красива, як ці квіти прям не розрізнити", "Обожнюю тебе", "Милашка", "Прям як гола, і сукнz з квітів", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що епатажна Бузова прикрасила бюст камінням і посвітила принадами у всіх на очах: «Кайф».

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