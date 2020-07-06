Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова помирилася з сестрою після тривалого конфлікту

Як передає Politeka.net, про це свідчить спільне фото на сторінці знаменитості в Instagram. Красуня поділилася знімком, на якому сиділа поруч з сестрою Анною і ще однією жінкою. Всі дівчата були нафарбовані і гарно одягнені.

«Нарешті разом», - підписала фото зірка.

За день фото зібрало понад 700 тисяч лайків. У коментарях почали бурхливо обговорювати Анну, яка з'явилася в профілі у Бузової після тривалого конфлікту між сестрами. Не стрималася актриса Христина Асмус і поставила лайк під фото зірки.

«Гра називається: «Знайди натуральність», «Сестричка просто бомба», «Радісно бачити Вас з сестрою! Всі такі красуні», «Навіщо вона тримає твою руку?», «Я так щасливий за вас», «Ну нарешті ви з сестрою», «Нарешті помирилися», «Це щастя, коли сестри разом!», - пишуть користувачі мережі.

Не пройшли шанувальники і повз зовнішності Бузової. Одна з підписниць зазначила, що співачка багато користується фотошопом.

«Не можу зрозуміти, що саме робить Оля в фотошопі, що стає схожа на китайську дівчинку... Ніс вкорочує - це очевидно, згладжує зморшки, а ще що?», - запитують люди.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова сильно посварилася з сестрою і викреслила її зі свого життя. За спостереженнями шанувальників, сестри не спілкувалися близько двох років. Точних причин конфлікту ні одна зі сторін не озвучувала.

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