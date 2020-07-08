Солістка групи KAZKA, українська співачка Олександра Зарицька відома своїми пишними формами

Артистка завжди говорила, що не страждає від зайвої ваги, але в останні місяці помітно схудла. Крім цього, дівчина змінила імідж, ставши більш яскравою і епатажною. Politeka.net зібрала топ самих гарячих образів пишногрудої красуні.

На днях Зарицька приміряла блакитний беретик, зробивши макіяж під колір одягу. Прихильники залишилися в захваті від такого образу співачки.

Найбільший ажіотаж у мережі викликало фото, на якому Зарицька приміряла на себе образ блондинки. Дівчина використовувала перуку, а фото оформила в рожевих кольорах. У коментарях до фото її порівняли з Тіною Кароль.

Найчастіше красуня фотографує себе крупним планом, але іноді не проти і оголитися.

Не боїться Зарицька викладати фото без макіяжу, показуючи свою природну красу.

Дуже яскравий і пристрасний образ у співачки вийшов під час зйомки кліпу в Стамбулі. Дівчина виконувала роль фатальної жінки.

Співачка любить яскравий незвичайний макіяж, за допомогою якого щодня змінює свій образ. Красуня завжди робить акцент на очі і брови.

Не соромиться Зарицька показувати у всій красі свою пишну фігуру. Багато дівчат зауважують, що завдяки ній стали більш впевнено себе почувати.

Нагадаємо, що пишногруда красуня KAZKA кардинально змінила зовнішність: «Вилита Тіна Кароль».

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