Солістка групи KAZKA, українська співачка Олександра Зарицька відома своїми пишними формами
Артистка завжди говорила, що не страждає від зайвої ваги, але в останні місяці помітно схудла. Крім цього, дівчина змінила імідж, ставши більш яскравою і епатажною. Politeka.net зібрала топ самих гарячих образів пишногрудої красуні.
На днях Зарицька приміряла блакитний беретик, зробивши макіяж під колір одягу. Прихильники залишилися в захваті від такого образу співачки.
Найбільший ажіотаж у мережі викликало фото, на якому Зарицька приміряла на себе образ блондинки. Дівчина використовувала перуку, а фото оформила в рожевих кольорах. У коментарях до фото її порівняли з Тіною Кароль.
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Найчастіше красуня фотографує себе крупним планом, але іноді не проти і оголитися.
Не боїться Зарицька викладати фото без макіяжу, показуючи свою природну красу.
Дуже яскравий і пристрасний образ у співачки вийшов під час зйомки кліпу в Стамбулі. Дівчина виконувала роль фатальної жінки.
Співачка любить яскравий незвичайний макіяж, за допомогою якого щодня змінює свій образ. Красуня завжди робить акцент на очі і брови.
Не соромиться Зарицька показувати у всій красі свою пишну фігуру. Багато дівчат зауважують, що завдяки ній стали більш впевнено себе почувати.
Нагадаємо, що пишногруда красуня KAZKA кардинально змінила зовнішність: «Вилита Тіна Кароль».
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