Головний герой шоу «Холостяк-10» Макс Михайлюк представив свою нову дівчину Дашу

В Instagram «Viva.Україна» з'явилося їх спільне фото, передає Politeka.net. На знімку Михайлюк стояв в обнімку з Дариною Хлистун, яка сховала обличчя за сонцезахисними окулярами.

Обраницею «Холостяка» стала 25-річна модель, яка вже встигла досягти успіхів у модельному бізнесі. Перший досвід роботи красуня отримала в Японії, після чого співпрацювала з низкою відомих брендів, у тому числі Dolce&Gabbana, Dior, Saint Laurent і Kenzo.

Наголошується, що Хлистун стала першою українською моделлю, яку в 2017 році запросили взяти участь в білизняному шоу бренду Victoria's Secret. Дівчина погодилася співпрацювати з брендом, але не встигла відкрити візу і пропустила показ. Крім цього, в 2017 році Даша стала «Моделлю року» за версією ELLE style Awards.

Незважаючи на досягнення дівчини, в мережі жорстко розкритикували її зовнішність.

«Ну естессенна...модель, губи, дає... що ще треба))) потім виявиться, що вона ще й співає», «Йому треба одружитися, а він по малолєткам виступає», «Не варто їх запам'ятовувати - сьогодні одна Даша, завтра інша... і всі на одне обличчя, точніше губи», «У чувака слабкість до розкачаних губеней», «Звичайна дівчинка, нічого надприродного», «Боюся запитати, це в якомусь місці розкішна зовнішність? Звичайна, непересічна дівчина, таких моделей греблею гати, нічим не виділяється», - обрушилися українці з критикою на нову пасію Михайлюка.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" у фарбах описав, як Макс зраджував Даші на проекті: "Ми намагалися не заважати, але...".

Як повідомляла Politeka, друг "Холостяка" Макса Михайлюка розсекретив особистість його нової обраниці: "Щастить йому на Дашек".

Також Politeka писала, що «холостяк» Макс Михайлюк без одягу показав, з ким розважається після проекту: дівчата не потрібні.