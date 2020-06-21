Герой ювілейного сезону "Холостяк-10" Макс Михайлюк показав, як і з ким відпочиває після реаліті-шоу
Свіжі знімки новоспечена знаменитість розмістив на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.
На фотографіях видно, що Михайлюк з компанією чоловіків відпочиває на березі Дніпра в Київській області.
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«Насолоджуючись гарним часом», - підписав знімки.
Користувачі в коментарях бажають чоловікам гарного відпочинку, деякі поцікавилися, чи немає там з ним Даші, на що інші відповіли, що ні.
«Хлопчатник рулить 👏🤗👍», «Кайфожери 😏», «Красуні відпочивають після важкого дня🔥🔥 можна собі дозволити 🔥🔥 «Відпочивайте більше вам це на користь😁✌️», «Ти разом з Дашею?», - пишуть люди.
Відзначимо, що Максим Михайлюк став учасником 10 сезону шоу «Холостяк». У фіналі проекту він вибрав гімнастку Дашу Ульянову, хоч їх відносини на проекті складалися не зовсім гладко. Ще під час шоу дівчина почала ревнувати Михайлюка до іншим учасницям, а він ніяк не міг отримати від неї визнання її справжні почуття.
Після шоу пара розійшлася, так як Даша дізналася про зраду Макса на шоу. Зазначається, що у Михайлюка нібито був інтим на проекті з іншою учасницею. Відомо, що це не Дана Оханская. У мережі активно обговорюють, хто це міг бути.
Нагадаємо, що Макс Михайлюк взявся за старе, вразивши дівчат жарким кадром у формі: "Зовсім засумував".
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