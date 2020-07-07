Главный герой шоу «Холостяк-10» Макс Михайлюк представил свою новую девушку Дашу

В Инстаграм «Viva.Украина» появилось их совместное фото, передает Politeka.net. На снимке Михайлюк стоял в обнимку с Дарьей Хлистун, которая спрятала лицо за солнцезащитными очками.

Избранницей «Холостяка» стала 25-летняя модель, которая уже успела добиться успехов в модельном бизнесе. Первый опыт работы красотка получила в Японии, после чего сотрудничала с рядом известных брендов, в том числе Dolce&Gabbana, Dior, Saint Laurent и Kenzo.

Отмечается, что Хлистун стала первой украинской моделью, которую в 2017 году пригласили принять участие в бельевом шоу бренда Victoria's Secret. Девушка согласилась сотрудничать с брендом, но не успела открыть визу и пропустила показ. Кроме этого, в 2017 году Даша стала «Моделью года» по версии ELLE style Awards.

Несмотря на достижения девушки, в сети жестко раскритиковали ее внешность.

«Ну естессенна...модель, губы, даёт... что ещё надо))) потом окажется, что она ещё и поёт», «Ему жениться надо, а он по малолеткам выступает», «Не стоит их запоминать - сегодня одна Даша, завтра другая... и все на одно лицо, точнее губы», «У чувака слабость к раскачанным губеням», «Обычная девочка, ничего сверхестественного», «Боюсь спросить, это в каком месте роскошная внешность? Обычная, незаурядная девушка, таких моделей пруд пруди, ничем не выделяется», - обрушились украинцы с критикой на новую пассию Михайлюка.

Напомним, что ведущий "Холостяка" в красках описал, как Макс изменял Даше на проекте: "Мы пытались не мешать, но...".

Как сообщала Politeka, друг "Холостяка" Макса Михайлюка рассекретил личность его новой избранницы: "Везет ему на Дашек".

Также Politeka писала, что «холостяк» Макс Михайлюк без одежды показал, с кем развлекается после проекта: девушки не нужны.