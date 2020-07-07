Стало известно, как карантин и эпидемия вируса может отразиться на доходах украинцев

Об этом пишут Вести.

Сейчас все больше шансов, что новый учебный год в Украине стартует в дистанционном режиме.

И этим всерьез озадачены учителя, ведь учеба в режиме онлайн имеет свою специфику — преподаватели рискуют остаться без надбавок за работу.

Опрошенные журналистами учителя не в восторге от работы по-новому. Одни выступают против занятий онлайн, другие не хотят работать в две смены, а третьи считают, что в их школах и так заполняемость не очень большая и они могут работать в привычном для себя режиме.

Учителя в городах уверены, что в дистанционной учебе заинтересованы местные власти, поскольку это позволит им сэкономить на зарплатах. Если учителя не будут ходить в школу, то с них могут снять надбавки, к примеру, 20% за классное руководство.

"...И опять же: одни будут надрываться, а другие только рассылать задания, а получать одинаково, как за полноценный урок. Еще поговаривают, что могут снять некоторые доплаты: за классное руководство, за проверку тетрадей. Тогда вообще на руки выдадут копейки", — жалуется преподаватель Людмила Смила.

До этого мы рассказывали, кто может рассчитывать на повышенные выплаты уже с 1 июля 2020 года.

Речь идет об автоматической индексации выплат.

Минимальная пенсия выросла на 74 гривны (до 1712 гривен), а максимальная - на 740 гривен (17120 гривен). Более того, запланирован перерасчет доплат украинцам за сверхстаж.

Напомним, украинцам пересчитают пенсии и другие выплаты, кто получит больше денег

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