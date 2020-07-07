Московська офіціантка розкрила правду про події на VIP-корпоративах

Вона вирішила перервати мовчання після того, як пішла з ресторанного бізнесу, де пропрацювала 15 років. Аліна Волкова обслуговувала безліч VIP-вечірок, на яких збиралися найбагатші і впливові гості. Як розповіла вона російським ЗМІ, на таких корпоративах часто виступали Філіп Кіркоров, Алла Пугачова, Діма Білан та інші зірки.

алла пугачова

На таких корпоративах столи ломилися від дорогої їжі, а жінки змагалися в наявності діамантів. Волкова розповіла, що на одному зі свят їжу потрібно було міняти кожні півгодини. Карпаччо з лангустінів і чорну ікру змінювали крабами і асорті сашимі. Незайману їжу, за словами жінки, просто викидали в смітник. За цим, як зазначає офіціантка, стежив сервіс-менеджер.

кіркоров

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Волкова зазначає, що на таких корпоративах творилося страшне: багаті чоловіки кидали на сцену гроші, а часом доходило навіть до оргій. Вона зазначає, що після таких «нічних оргій» все приміщення було «розбите і замизгане». Вона зазначила, що знімати на таких заходах нічого не можна було, тому все, що там відбувалося, не ставало надбанням громадськості.

«Дивани пропалені сигарами і продавлені тьолками, які стрибали на них всю ніч», - згадала Волкова.

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