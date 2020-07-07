Московська офіціантка розкрила правду про події на VIP-корпоративах

Вона вирішила перервати мовчання після того, як пішла з ресторанного бізнесу, де пропрацювала 15 років. Аліна Волкова обслуговувала безліч VIP-вечірок, на яких збиралися найбагатші і впливові гості. Як розповіла вона російським ЗМІ, на таких корпоративах часто виступали Філіп Кіркоров, Алла Пугачова, Діма Білан та інші зірки.

На таких корпоративах столи ломилися від дорогої їжі, а жінки змагалися в наявності діамантів. Волкова розповіла, що на одному зі свят їжу потрібно було міняти кожні півгодини. Карпаччо з лангустінів і чорну ікру змінювали крабами і асорті сашимі. Незайману їжу, за словами жінки, просто викидали в смітник. За цим, як зазначає офіціантка, стежив сервіс-менеджер.

Волкова зазначає, що на таких корпоративах творилося страшне: багаті чоловіки кидали на сцену гроші, а часом доходило навіть до оргій. Вона зазначає, що після таких «нічних оргій» все приміщення було «розбите і замизгане». Вона зазначила, що знімати на таких заходах нічого не можна було, тому все, що там відбувалося, не ставало надбанням громадськості.

«Дивани пропалені сигарами і продавлені тьолками, які стрибали на них всю ніч», - згадала Волкова.

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