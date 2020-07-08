Відома модель Ана Чері показала свіжий образ в незвичайній позі

На фото красуня позує в мереживній білій білизні, яка виявилася досить прозорою. Чері спокусливо вигнулась і закрила очі від задоволення, залишивши волосся розпущеним. Ана позувала на тлі екзотичної рослинності і можна побачити поруч якусь водойму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

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"Чудово, як завжди", "Ох, чорт візьми!", "Виглядаєш приголомшливо", "Вау, красиво", "Добре виглядаєш, як зазвичай", "Навіть сонце хоче тебе", "Красива жінка", "Чудовий вид", "Йди за мною".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішними формами в тісному вбранні, вибравши ідеальний ракурс.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чері позує в тісному топі і білосніжною спідниці, демонструючи витончену красу. На голові у знаменитості видніється елегантний капелюх, а на плечі — маленька сумочка.

Повідомлялося, що відома модель Ана Чері показала сміливий образ, здивувавши фанатів.

На фото Чері позує в сукні з величезним декольте, яке не мало можливість вмістити пишний бюст красуні. 

Нагадаємо, Ана Чері в невидимих трусиках змусила чоловіків червоніти

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накочений м'ячик

Також Politeka писала, що Ана Чері в прозорих мереживах потрясла соковитими формами