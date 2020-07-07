Відома актриса Дженніфер Еністон розкрила правду про шлюб з Бредом Піттом

У бесіді з Опрою Вінфрі актриса мало не вперше заговорила про шлюб, який, як вважали багато, був зруйнований Анджеліною Джолі. Еністон і Пітт розлучилися в 2005 році, після того, як актор закрутив роман на зйомках. Шанувальники пари в усьому звинувачували Джолі, але, як з'ясувалося, у краху шлюбу була не тільки її вина.

За словами Еністон, у них з актором не було ідеальної сім'ї, як вважали багато хто. Люди помилково думали, що у них все добре, хоча насправді у них у відносинах були такі ж проблеми, як у багатьох звичайних людей. Актриса підкреслює, що щодня безліч сімейних пар стикаються з такими ж проблемами. Деякі з них стали непереборними для їх сім'ї, тому зірки прийняли рішення розлучитися.

«Ми займалися звичайними повсякденними справами, як і всі. І були нескінченно далекі від образу «золотої пари». Те, як нас бачили всі, було обманом, підробкою», - зізналася актриса.

Вона також вважає, що у Джолі не було б шансу увести Пітта з сім'ї, якщо б у них не було інших проблем. Хоча актриса визнає, що Джолі була однією з причин (хоч і не єдиною).

Зазначимо, що після розлучення Пітта і Джолі громадськість не втомлюється обговорювати відновлення відносин з Еністон.

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