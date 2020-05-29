Колишнє подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт вирішили "зарити сокиру війни"

Як з'ясувалося, 27 травня їх дочка Шайло, святкувала день народження, що не могло залишитися без уваги преси. Тим більше після того, як стало відомо про те, що Джолі і Пітт об'єднаються заради своєї дитини.

Відомо, що пара довго не спілкувалася після розриву і боротьби опікунство над дітьми, пише Экспресс газета.

Все-таки колишня пара вирішила "подорослішати" і об'єдналася заради Шайло. Обидва влаштували пишне свято на честь 14-річчя.

За інформацією інсайдера одного з зарубіжних ЗМІ, обидва батьки не конфліктували, а навпаки поводилися дуже мирно.

Пара встановила графік спілкування з спадкоємцями.

"Бред дуже пишається спадкоємицею, йому подобається, якою людиною стала дочка", - розповіло джерело.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі подбала про долю 20 мільйонів школярів, які не харчуються збалансовано.

Так, зірка направила до відповідного фонду, який поставляє шкільні обіди дітям з малозабезпечених сімей, один мільйон доларів.

Раніше повідомлялося, що гучне розлучення з Анджеліною Джолі не дає спокою публіці. У ЗМІ повідомлялося, що через скандали на тлі розлучення з красунею, Пітт навіть перебував у депресії.

Пізніше актора почали все частіше помічають у компанії екс-дружини Дженніфер Еністон. Люди стали говорити, що пара хоче возз'єднатися. Однак, можливо, актриса просто допомагала колишньому чоловікові пережити розлучення.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

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