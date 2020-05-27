Бред Пітт здивував шанувальників своїм «запущеним» зовнішнім виглядом на вулицях Малібу

56-річний голлівудський актор потрапив в об'єктиви камер папараці під час прогулянки по вулиці зі своїм другом, басистом гурту Red Hot Chili Peppers Майклом Белзарі. Фотографії знаменитостей опублікувало британське видання The Daily Mail.

На знімках Пітт виглядає дуже недбало. На ньому широкі джинси і проста вільна сорочка кольору хакі, яка явно не прикрашає актора. Волосся Пітта вільно висить без будь-якого укладання.

Багато шанувальники вважають, що колишній чоловік Анджеліни Джолі виглядає «запущено».

«Я думаю, що його волосся виглядає безглуздо», «Він завжди виглядає так, ніби йому потрібно прийняти ванну», - йдеться в коментарях інтерент-користувачів.

Раніше ми писали, що Пітт знайшов у собі сили вибачитися за слова на адресу колишньої дружини Дженніфер Еністон.

Як відомо, Бред Пітт закохався без пам'яті у Анджеліну Джолі під час зйомок фільму "Містер і місіс Сміт", хоча тоді ще перебував у шлюбі з Дженніфер Еністон.

І ось через багато років Бред Пітт знайшов у собі сили вибачитися перед Дженніфер Еністон за образливі слова на її адресу.

"Джен — дивно любляча і весела жінка, яка залишається моєю подругою. Це були важливі відносини, які я дуже ціную. Я сам був винен, що моє життя стала нудною, і несу за це відповідальність", - заявив Бред.

Нагадаємо, Бред Пітт з молодою подружкою жорстко обійшлися з Еністон, актриса лютує.

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