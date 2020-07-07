Запроданкою Таїсія Повалій приголомшила своєю зовнішністю

На своїй сторінці в соцмережі відома українська співачка, свого часу яка перебралася до Росії, поділилася одкровенням у новій музичній композиції. Також вона показала своє фото, яке і привернув основну увагу, передає Politeka.net.

На фото особа Повалій показано великим планом. Її шкіра нерівна, видно велику кількість тонального засобу.

Зовнішність співачки розкритикували в мережі. Користувачі Інтернету пишуть, що Повалій тепер взагалі не можливо дізнатися.

«Що то з Повалій відбувається, знову змінилася особі, гірше», «А хто це?», «Погано виглядає», «Що у вас з особою, воно не природне», «Боже, що з особою, яка не дізнатися», «Що-то з особою, воно стали штучним», «Фото без фільтрів, але з тонною гриму», «Господи, що сталося з вами, де красуня Таїсія», - пишуть фолловери артистки.

Нагадаємо, раніше сама Повалийпризналась, що надмірне захоплення уколами ботокса вона втратила голос.

Нагадаємо, запроданкою Повалій без сорому задерла сукню, засвітивши зайве: «Року не біда».

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