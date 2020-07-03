Запроданка Таисия Повалий откровенно рассказала о новой чувственной истории

Так, в этот раз известная украинская певица, в свое время перебравшаяся в Россию, поделилась новым откровением в новой музыкальной композиции. Об этом пишет Politeka.net.

Сейчас Таисия Повалий редко выпускает клипы, но каждый при этом превращается в центр обсуждений необычных историй. Не стал исключением ролик на песню "Особенные слова", написанную на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Коханой.

"Это история взрослой пары. У них есть шестилетняя дочь, но их отношения переживают не лучшие времена. Когда рушится семья – во все стороны летят острые осколки, не щадя никого… Таисия Повалий выступает в нашем мини-кино в образе рассказчицы, проводника сюжета", – рассказал Ткаченко в интервью.

Клип-драма заканчивается надеждой на хеппи-энд. Роль мужа и отца в клипе сыграл актер Евгений Сычев, женой и мамой стала модель Татьяна Рубан, а роль их экранной дочери досталась Николь Немчик.

До этого артистка показала, как позирует среди цветущих розовых кустов. На ней свободная белая блузка с цветочным принтом, которая очень подходит под окружающую обстановку. Повалий распустила волосы, которые на видео выглядят слегка растрепанными, и дополнила свой образ традиционным ярким макияжем.

«Мамины розы!», - подписала она видео.

Ее поклонники активно комментируют публикацию.

«Милая и Дорогая сердцу Таечка самая Прекрасная роза, среди роз Нины Даниловны, Люблю тебя Ты самая лучшая певица и Моя Радость», «Моя Любимая Таечка Красавица, среди Прекрасных роз Нины Даниловны», «Мамины розы и Королева маминых роз!», «Красотища невероятная! Золотые руки у Нины Даниловны! Спасибо, Таечка!», «А вы самая прекрасная Роза в этом невероятно красивом саду», «Радует своим загадочным взглядом, Таечка!», - пишут люди.

Напомним, запроданка Повалий без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Года не беда».

Как сообщала Politeka, помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото.