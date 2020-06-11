55-летняя украинская певица Таисия Повалий, которая пыталась построить свою карьеру в России, поделилась пикантным фото
У себя в Инстаграм звезда опубликовала снимок, на котором предстала в пляжном платье, которое она неприлично высоко задрала. Повалий засветила свою ногу прямо до трусов. На голове у певицы красовалась шляпа. Как передает Politeka.net, поклонники были в восторге от такого путешествия в прошлое артистки.
«И где мои 16 лет?», - подписала фото Повалий.
За несколько часов ее пост собрал 3,5 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Красивое фото. Чаровница милая. Года не беда, лишь бы душой была молода. Любим всегда!», «Да зачем вам 16! Вы же сейчас выглядите просто офигенно!!!», «Ну у вас сейчас 18, так что недавно это было!», «Ох, Таечка! Тоже задаюсь этим вопросом», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Повалий показала свое лицо с близкого расстояния. Певица надела красный платок и черную толстовку. Красоту своих глаз Повалий решила подчеркнуть черным карандашом, а розовая помада придала образу завершенности.
Кроме этого, недавно артистка поделилась фотографиями с цветами. Поклонники отметили, что она сама выглядит как цветок.
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