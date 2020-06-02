55-летняя украинская певица Таисия Повалий, которая пыталась строить карьеру в России, ошарашила новой внешностью

Фотографию со съемок своего нового клипа звезда опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Повалий предстала в длинном желтом платье. Она стояла на берегу Киевского водохранилища.

«Как же красиво на Киевском море! Я как Солнышко осветила картинку)..Фото со съёмок клипа на очень душевную песню», - подписала фото Повалий.

Днем ранее звезда выкладывала снимок с гримерки, рассказывая, что при помощи макияжа можно сделать «пластику носа и коррекцию лица». В гримерке она как раз готовилась к съемкам этого клипа, а сегодня показала поклонникам результаты этой «пластики».

За день пост Повалий оценили чуть больше 2 тысяч человек. В комментариях ей оставили как комплименты, так и негативные отзывы.

«Вы всегда красивая! И всегда для нас Солнышко) А тучки над Киевским морем хмурые... А песня такая солнечная», «Ооочень красивый и стильный образ!!! И потрясающая атмосфера!», «А Таю я не рада видеть на Украине, мы ее считаем предателем», «О! Звёздная болезнь прогрессирует», - пишут пользователи сети.

Не сдержалась и невестка звезды Лана Вихрова, написав ей отзыв: "Любимая свекровь как всегда восхитительна".

Ранее мы писали, что Таисия Повалий показала, как сильно изменилось ее лицо. На послених фото звезда выглядит максимум на 30-35 лет, так как на ее лице нет ни одной морщинки.

Напомним, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото: «Лечитесь».

Как сообщала Politeka, Повалий показала свои морщины крупным планом, даже Сумская не прошла мимо: "Постарела".

Также Politeka писала, что несчастье обрушилось на маленького внука Повалий: "Огромное дерево рухнуло на...".