55-летняя украинская певица Таисия Повалий, которая пыталась строить карьеру в России, ошарашила новой внешностью
Фотографию со съемок своего нового клипа звезда опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Повалий предстала в длинном желтом платье. Она стояла на берегу Киевского водохранилища.
«Как же красиво на Киевском море! Я как Солнышко осветила картинку)..Фото со съёмок клипа на очень душевную песню», - подписала фото Повалий.
Днем ранее звезда выкладывала снимок с гримерки, рассказывая, что при помощи макияжа можно сделать «пластику носа и коррекцию лица». В гримерке она как раз готовилась к съемкам этого клипа, а сегодня показала поклонникам результаты этой «пластики».
За день пост Повалий оценили чуть больше 2 тысяч человек. В комментариях ей оставили как комплименты, так и негативные отзывы.
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«Вы всегда красивая! И всегда для нас Солнышко) А тучки над Киевским морем хмурые... А песня такая солнечная», «Ооочень красивый и стильный образ!!! И потрясающая атмосфера!», «А Таю я не рада видеть на Украине, мы ее считаем предателем», «О! Звёздная болезнь прогрессирует», - пишут пользователи сети.
Не сдержалась и невестка звезды Лана Вихрова, написав ей отзыв: "Любимая свекровь как всегда восхитительна".
Ранее мы писали, что Таисия Повалий показала, как сильно изменилось ее лицо. На послених фото звезда выглядит максимум на 30-35 лет, так как на ее лице нет ни одной морщинки.
Напомним, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото: «Лечитесь».
Как сообщала Politeka, Повалий показала свои морщины крупным планом, даже Сумская не прошла мимо: "Постарела".
Также Politeka писала, что несчастье обрушилось на маленького внука Повалий: "Огромное дерево рухнуло на...".