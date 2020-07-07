Стало відомо, що робити тим українцям, яким не вистачає страхового стажу для отримання виплат від держави

Про це розповів радник глави Мінсоцполітики Микола Шамбір в ефірі українського телеканалу, передає Politeka.net.

За його словами, українці можуть розраховувати на соцдопомогу від держави за умови, що не вистачає мінімальної кількості стажу.

"Мінімальний страховий стаж 27 років, але якщо цього немає, то в цьому році ще призначається державна соціальна допомога людям, що не мають права на пенсію, — це 1712 грн, на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних", - заявив Шамбір в ефірі телеканалу.

Радник глави Мінсоцполітики також додав, що крім допомоги, українці можуть дочекатися призначення пенсії за віком.

"Якщо людина не має права на пенсію, тому що немає страхового стажу, може бути оформлена допомога. А далі, у 63 роки, вам може бути призначена пенсія", — додав він.

Згідно з законодавством, якщо українці не мають необхідних років страхового стажу, то у них є можливість вийти на пенсію пізніше встановленого віку.

Якщо в нинішньому році стаж складе від 17 до 27 років, то можна піти на пенсію в 63 роки, якщо стаж від 15 до 17 років — то в 65 років. Якщо стажу не менше 15 років, то такі українці не будуть мати права на отримання пенсії. Нормативи за віком виходу на пенсію поступово збільшуються з кожним роком.

Раніше ми розповідали, що з 1 липня пенсії в Україні призначать автоматично, як тільки людина досягне пенсійного віку. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Наголошується, що всі документи, які будуть необхідні для призначення пенсії, можна подати завчасно. Крім цього, в Пенсійному фонді зараз працюють над впровадженням електронної трудової книжки.

Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші

Як повідомляла Politeka, додаткові виплати схвалені, у Кабміні уточнили, кому чекати грошей: "Понад 45 мільярдів..."

Також Politeka писала, що зростання зарплат в Україні: стало відомо, де отримують найбільше "в порівнянні з..."