Відставка голови НБУ Якова Смолія може призвести до негативних наслідків, серед яких і обвал нацвалюти

Такий прогноз зробив економіст Олег Соскін, передає «Главред».

За словами експерта, кредитори нашої країни отримали сигнал про те, що "в Україні здійснюється політичне захоплення НБУ". І тепер отримання нових кредитів виявилося під загрозою.

Крім того, економіст спрогнозував, що незабаром "з ринку побіжать нерезиденти".

деньги, гривна

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"А це – понад 130 мільярдів гривень боргових зобов'язань України, які вони тримають у себе на руках! Вони почнуть забирати долари, скидаючи гривню. Це обіцяє повний крах нашої національної валюти", - пише він.

На думку економіста, відставка Смолія запустить в Україні ланцюжок негативних економічних подій, які спричинять за собою і падіння курсу гривні.

"Враховуючи всі перелічені фактори, курс вже найближчим часом може обвалитися до 100 гривень за долар, а то й більше. Піде лавина… І до нового року цілком курс вже може бути і 200 гривень за долар", - заявив економіст.

деньги, доллар

Варто додати, що інші експерти не так категоричні в цьому питанні. Вони вважають, що звільнення Смолія не буде мати такого значного впливу.

Ну а поки, Національний банк України на 7 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,12 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 липня встановлено на такому рівні: 27,1269 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 6 липня становить 27,1716 гривень за 1 долар.

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