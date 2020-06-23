Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, посветила мокрыми прелестями

Звезда опубликовала снимок в своем Инстаграм, демонстрируя аппетитные формы в купальнике, передает Politeka.net. Знаменитость надела купальник бирюзового цвета, который хорошо сел на ее пышной груди.

Плавки были спрятаны под водой, а красотка прикасалась к ним руками, будто подтягивая на упругих ягодицах.

Образ модели завершили различные украшения.

Аппетитная грудь, тонкая талия, стальной пресс и красивые бедра - этой фигуре можно позавидовать.

Алессандра вынырнула из бассейна. Вода бурным потоком стекала вниз. Кроме тела, у звезды были мокрыми волосы.

Амбросио подняла голову к небу, закрыла глаза и улыбнулась.

"Бассейн, Мерцающая дорогуша 💧💫", - написала модель.

За час пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли кумира сексуальной крошкой, а это фото фантастическим.

"Мокрая и горячая", - написал фанат.

Напомним, Алессандра Амбросио предстала в голубом бикини.

Купальник натянулся на пышной груди имея необычный крой. Прелести округлились и подпрыгнули.

Плавки были выше бедер и дали рассмотреть достоинства формы бедер.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио завязала на поясе легкий платок, подчеркнув изящную талию. Модель стояла на коленях, судя по всему, на паруснике, ухватившись за веревки.

Растрепанные волосы, песок на загорелой коже и океан на заднем фоне - это сказочный снимок.

Напомним также, что Алессандра Амбросио надела красивый лифчик с пикантным вырезом посередине. Верх нижнего белья достойно подчеркнул пышные прелести знаменитости.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»