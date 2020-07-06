Британська супермодель Демі Роуз похвалилася значними формами в наряді без білизни, застигнувши в непристойній позі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на кадрах Демі Роуз позує з білою накидкою без білизни, показуючи соковиті принади з різних ракурсів. Сама дівчина при цьому грайливо заглядає в кадр.

А на інших знімках Роуз все в тій же накидки стоїть на четвереньках, демонструючи досконалу фігуру і гарну спідню білизну.

Однак шанувальники Роуз змогли насолоджуватися красою кумира лише мовчки, адже кадрами знаменитість вирішила поділитися в Сторіс, а не на основній сторінці.

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Модель щодня ділиться новими фото, розповідає про свої будні та також займатися собою в перерві між зйомками. Славу Демі отримала завдяки своїм формам і видатної зовнішності. При цьому дівчина вже встигла співпрацювати з брендами купальників і білизни.

В цей раз пишнотіла красуня показала в чорному білизна свої чесноти, лежачі в тіні під навісом на піску. Позуючи на узбережжі, вона виглядала дуже яскраво й гаряче одночасно, виставляючи напоказ сідниці.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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