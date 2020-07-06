Американська фітнес-модель Ана Чері вирішила змусити шанувальників почервоніти, позуючи на камеру в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ранкова перевірка тіла», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в крихітному білизну у ванній. Значні форми знаменитості прикриває один мініатюрний топ, а на голові у Чері видніється чорна кепка.

Крім того, в кадр також потрапило дзеркало, від якого відбилася частина будівлі навпроти. Однак шанувальники Чері не змогли захопитися формами кумира, адже знімком знаменитість вирішила поділиться у себе в Сторіс.

Красуня регулярно викладає нові фото і відео, вихваляючись неймовірними формами. Цього разу зірка з'явилася в чорному спортивному топі і облягаючих лосинах, які підкреслили її досконалі форми.

До цього ми розповідали, що Чері, яка активно займається спортом і його агітацією, похвалилася неймовірним тілом в облягаючих лосинах. На цей раз красуня з'явилася в спортивному топі і чорно-білих штанях, які підкреслювали її ідеальні вигини.

Легкий макіяж з акцентом на пишні вії і блискучі губи завжди робить образ більш свіжим.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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