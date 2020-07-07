Це вже не в які рамки!

Погода в Україні 7 липня змінить настрій досить кардинально, адже за скарги на спеку доведеться "заплатити"

Як повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків, на заході України будуть сильні дощі. Це стане причиною різкого похолодання: на вулиці очікується від 18 до 23 тепла. У нічний час доби буде ще холодніше: від 15 до 18 за Цельсієм.

Жителям на півночі країни також варто очікувати дощів з грозами. Однак тут повітря буде в районі 22-29 градусів вдень і близько 17-21 градуси вночі.

У центральних регіонах дощі та грози супроводжуватимуться 24-33 градусами спеки, які вночі зміняться 17-21 градусом зі знаком «плюс».

На півдні буде сухо лише у Херсонській області, де повітря прогріється до неймовірних 38 спеки. На решті території дощі та 30-36 градусів тепла. Вночі в областях буде від 22 до 25 градусів за Цельсієм.

А от на сході України буде сухо і тепло. Тут літо повноправно вступить в права: від 35 до 38 градусів вище нуля. Вночі їх змінить 20-22 тепла.

У Києві та області, згідно з даними синоптиків, дощитиме і з грозами. З-за цього повітря буде в межах 27-29 градусів вдень і близько 17-19 за Цельсієм вночі.

Сьогодні в західних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с. Вночі суттєві дощі. Вдень у північних, центральних, а також в Одеській та Миколаївській областях грози та місцями град. А у східних та частини південних областей навпаки — підвищений рівень пожежної небезпеки.

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