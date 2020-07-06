Погода в Украине 6 июля расставит все по своим местам, грозовые облака вновь накроют «любимые» регионы

Как сообщает Politeka, сегодня на востоке Украины будет солнечно и без осадков. Это будет способствовать тому, что воздух раскалиться до 30-34 градусов по Цельсию. Ночью же будет свежо: от 17 до 19 тепла.

Центральным регионам также не стоит ожидать каких-либо осадков. На смену им придет яркое солнце и 31-37 градусов со знаком «плюс». А вот ночью в Укргидрометцентре прогнозируют от 16 до 21 тепла.

На юге Украины будет еще жарче – от 33 до 38 градусов днем и от 19 до 24 по Цельсию ночью. На улице будет невероятно жгучее солнце, дождей не предвидится.

Украинцам на востоке также стоит ожидать невыносимых 35-38 градусов жары, которая аж никак не будет сопровождаться дождем или чем-либо. Максимум – локальная облачность. Ночью столбик термометра опустится до 17-23 по Цельсию.

А вот где сегодня будут частичные дожди с грозами, так это западные регионы. Стороной обойдет лишь Тернопольскую, Ровенскую и Черновицкую области. Однако, несмотря на тотальную непогоду, которая уже будто «прижилась» тут, воздух прогреется до 29-32 градусов со знаком «плюс». Ночью же сильно похолодает: от 15 до 18 градусов.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в Киеве и Киевской области сегодня будет тепло и без дождей. На улице в дневное время суток ожидается от 30 до 34 тепла. Ночью же показатель будет в районе 15-19 градусов.

Синоптики также предупреждают украинцев, что в восточных, южных, а также ряде областей (Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской) сегодня будет повышенный уровень пожарной опасности.

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