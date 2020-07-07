Цій зірці позаздрять багато хто

Відома модель Демі Роуз покружляла перед камерою в гарячому образі

Зірка регулярно викладає жаркі кадри у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, нещодавно красуня записала гаряче сторіз в купальнику.

Демі виставила пишні груди, які "розвалилася" під крихітним ліфчиком. Останній ледь утримував величезні принади, а тонкі лямки додавали пікантності.

Красуня була в щось схожому на кольорову спідничку, в розрізах якої виглядали маленькі мотузочки від плавки-бікіні.

Пишні груди, тонка талія і стегна гарної форми - нічого з цього неможливо приховати під будь-якими нарядами, а особливо під міні-бікіні.

Завершили яскравий літній образ моделі сонячні окуляри та сережки-кільця. А грайлива косичка надала зухвалому образу якогось дитинства.

Красуня порухалася на камеру, поглядаючи в об'єктив. Як перестати дивитися на таку королеву.

Кадри не зібрали багато лайків та коментарів, але, ймовірно, красуня отримала масу коментарів директ.

Нагадаємо, Демі Роуз підкорила жарким і трохи невинним образом у вузькому одязі. Модель піднесла камеру ближче до пишних принад. Видно, як груди високо піднялися, ймовірно її підтримував ліфчик.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала в купальнику рожевого кольору, з якого мало не вивалилися її феноменальних розмірів груди. В результаті вдалося розгледіти все, а розпущене волосся і легкий макіяж лише додали пікантності даного кадру.

Раніше ми писали, що Демі Роуз позувала в пікантному вбранні й з елегантною зачіскою. Блискавку зірка вирішила розстебнути, виставивши на камеру нереальні форми. При цьому очі моделі прикривали окуляри.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.