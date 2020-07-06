Екс-солістка ВІА Гри Міша Романова заінтригувала сімейним знімком з Максом Барських

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому в урочистій обстановці зібрала найближчих людей, передає Politeka.net. Сама Романова була одягнена у відверту сукню, під яку вона не стала надягати білизну. Вона стояла і позувала на камеру, поки відомий співак Макс Барських стояв поруч з нею, тримаючи її маленького сина. Однією рукою Барських тримав за талію Мішу, а другою тримав малюка і цілував його в щоку. Крім цього, на фото стояла молода жінка. Ймовірно, мама Романової.

«Мартіну сьогодні виповнилося 2 рочки», - підписала знімок зірка.

За півгодини пост зібрав понад 13 тисяч лайків. В коментарях розпочалася бурхлива дискусія з приводу того, що Макс може бути батьком дитини.

«А Макс хрещений батько Мартіна?)», «Це здається син Макса», «Як зворушливо», «Так може таки Макс тато?», «так добре виглядаєте, ідилія», «Макс батько 100%», «Копія Макса!», «Вітаю великого чоловіка. Ви, мабуть, дуже добра людина, що з вами Максим завжди поруч!», - пишуть люди.

Підлив масла у вогонь і сам Барських, опублікувавши фото з Мішею і малюком.

Варто відзначити, що один з підписників звернув увагу на те, що Міша занадто відверто одягнена для дитячого дня народження.

«На фото - красива жінка, талановита співачка, але не мама малюка. Самопрезентація на висоті, але при чому тут малюк)», - пише користувач мережі.

Нагадаємо, що спекотна Міша Романова довела до божевілля відвертим вбранням на концерті: мрія всіх чоловіків.

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