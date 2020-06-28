Колишня солістка групи «ВІА-Гра» Міша Романова похвалилася розкішним тілом під час виступу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Романова позує в пікантному вбранні під час виступу, роздягаючись і попутно виконуючи пісню. Як можна помітити, зірка залишилася у відвертому боді, яке ледь витримував її розкішні форми.

На інших знімках Романова на тому ж концерті виконує жаркий танець в оточенні своєї танцпідтримки. Самі кадри ніяк не були підписані, а оскільки їх викинули в Сторіс, їх не змогли прокоментувати її шанувальники.

До цього повідомлялося, що ексучасниця групи «ВІА-Гра» Міша Романова показала розкішне тіло в обтислому купальнику.

«Принцеса!», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Романова позує в облягаючому купальнику, демонструючи розкішні форми. В якийсь момент дівчина вирішила похлюпатися у ванній, показавши на камеру елегантні вигини.

«Краса невимовна», «молодець!», «ось це розкішне тіло!», - пишуть вони.

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