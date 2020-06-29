29-річна українська співачка Міша Романова, колишня солістка "ВІА Гри", показала кадри з відпочинку

Зірка зараз відпочиває зі співаком Максом Барських в Одесі, про що свідчать нові фото і відео в сторіз, передає Politeka.net.

На кадрах сяюча блондинка з'явилася в блакитному бікіні і стильних окулярах з дзеркальними склами. На одних з кадрів красуня позувала на яхті поруч із Максом Барських, який надів смугасту сорочку і темні окуляри.

Співачка сперлася на одну руку, а другою пограла з волоссям. Максу можна позаздрити, адже поруч з ним така красуня.

На інших кадрах артистка позувала сама. Помітно, як купальник підкреслив пишні принади Міші, а також не прикрив пружні сідниці зірки.

Доповнив образ яскравий манікюр.

Красуня постала з келихом шампанського. Вона посміхалася і було видно, що відмінно проводить час.

Фото і відео не зібрали багато лайків та коментарів, адже були оприлюднені в сторіз, але, можна стверджувати, що кадри справили враження на прихильників.

Нагадаємо, Міша Романова позувала в пікантному вбранні під час виступу, роздягаючись і попутно виконуючи пісню.

Як можна помітити, зірка залишилася у відвертому боді, яке ледь витримувало її розкішні форми.

Раніше повідомлялося, що Міша Романова постала у сукні-піджаку забарвлення "гусяча лапка". Артистка без тіні збентеження блиснула глибоким декольте. Примітно, що поряд з нею знаходився її давній друг, співак Макс Барських, з яким їй приписують роман, і навіть існує думка, що він батько її дворічного сина, Мартіна. Також на фото присутня співачка Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, спекотна екс-ВІА Гра вразила глибиною декольте, засвітивши солодку полуничку: "найнебезпечніше місце".

Як повідомляла Politeka, розпусна зірка "ВІА Гри" Міша Романова задерла ногу заради пікантне фото.

Також Politeka писала, що блондинка з "ВІА Гри" змінила образ і нарвалася на жорстку критику.