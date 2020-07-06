Російський виконавець Микола Басков здивував новою витівкою

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, на якому вирішив презентувати свій «новий будинок», передає Politeka.net. Артист заліз у маленький будиночок, з якого почав віщати про те, що нарешті виплатив іпотеку. Таким чином співак вирішив розсмішити своїх шанувальників.

«Добре в селі влітку», - підписав відео Басков.

За годину відео подивилися понад 30 тисяч разів. В коментарях Баскову залишили безліч слів підтримки. Не обійшлося і без критики.

«Прям палац просто! Запросіть у гості?», «Ого який особняк, багато гостей напевно влізе», «А що це за стиль? Хайтек?», «Гарна хата», «Хто-хто в теремочку живе??», «Дуже гарний будиночок добре приїду», «Такий смішний», «Це що ж, персональна будка, виходить?! Гуморист сотого рівня!», «Скоро раскабаніє як свиня», - пишуть користувачі мережі.

Крім цього, під постом відписався російський комік Максим Галкін, який любить знімати подібні мініатюри. Він заявив, що Баскову пощастило і запитав, де саме той відпочиває.

Варто відзначити, що останнім часом Басков став часто записувати гумористичні ролики. Днями він записав відео з горілкою і чорними зубами, яким налякав шанувальників.

Нагадаємо, що сильно худого Миколу Баскова атакували після сумного визнання: "Кольчик зовсім...".

Як повідомляла Politeka, Басков напідпитку ошелешив кадрами без зубів, мережа кипить: «Ну навіщо таке знімати?».

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